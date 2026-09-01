Рынок труда в России стабилизировался, но уровень безработицы остается низким

Число вакансий на российском рынке труда сократилось на 18% за год из-за стабилизации спроса и предложения, что свидетельствует о завершении острой фазы кадрового дефицита.

Российский рынок труда переходит в состояние равновесия, при котором работодатели тратят больше времени на подбор персонала, а соискатели — на поиск подходящих позиций.

Несмотря на снижение количества объявлений о найме, уровень безработицы в стране остается низким, а спрос на высококвалифицированных специалистов в промышленности и IT продолжает расти.

Структура вакансий меняется: массовый набор на неквалифицированные позиции уступает место поиску профессионалов для сложных технических задач. Такая динамика отражает развитие высокотехнологичных отраслей экономики и оборонно-промышленного комплекса.

«Когда предложение и спрос приходят в равновесие, это позитивная тенденция для любого рынка. Сейчас мы видим, что число вакансий сокращается, но при этом уровень безработицы остается низким», — пояснил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Эксперт также добавил, что в ближайшем будущем высокие зарплаты сохранятся в финансовом секторе, IT и сфере квалифицированного ручного труда. Сварщики, монтажники и другие специалисты реального сектора экономики зачастую получают доход, превышающий заработки представителей интеллектуальных профессий, что обусловлено задачами импортозамещения.