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Охрана труда
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Руководителя уволили и снова приняли: нужно ли проводить инструктаж и обучение по охране труда?

Нужно проводить обучение и инструктаж, а вносить изменения в приказ о комиссии по проверке требований охраны труда не нужно.

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В медорганизации в связи с истечением трудового договора был уволен главный врач, на следующий день он был вновь принят на ту же должность, с ним заключили новый трудовой договор.

Нужно ли в соответствии с постановлением правительства РФ от 24.12.2021 №2464 проводить инструктаж с руководителем учреждения, обучение по охране труда (проводилось в июне этого года), а также обновлять Приказ о создании внутренней комиссии по проверке требований охраны труда, если этот работник был председателем комиссии, спросили Онлайнинспекцию.

«Нужно проводить обучение и инструктаж. Вносить изменения в приказ, по нашему мнению, не нужно», — ответил Роструд.

Согласно п. 13 Правил обучения по охране труда (утв. Постановлением № 2464), первичный инструктаж по охране труда проводится для всех работников организации до начала самостоятельной работы.

Согласно п. 62, вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу.

 

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