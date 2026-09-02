Руководителя уволили и снова приняли: нужно ли проводить инструктаж и обучение по охране труда?
Нужно проводить обучение и инструктаж, а вносить изменения в приказ о комиссии по проверке требований охраны труда не нужно.
В медорганизации в связи с истечением трудового договора был уволен главный врач, на следующий день он был вновь принят на ту же должность, с ним заключили новый трудовой договор.
Нужно ли в соответствии с постановлением правительства РФ от 24.12.2021 №2464 проводить инструктаж с руководителем учреждения, обучение по охране труда (проводилось в июне этого года), а также обновлять Приказ о создании внутренней комиссии по проверке требований охраны труда, если этот работник был председателем комиссии, спросили Онлайнинспекцию.
«Нужно проводить обучение и инструктаж. Вносить изменения в приказ, по нашему мнению, не нужно», — ответил Роструд.
Согласно п. 13 Правил обучения по охране труда (утв. Постановлением № 2464), первичный инструктаж по охране труда проводится для всех работников организации до начала самостоятельной работы.
Согласно п. 62, вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу.
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Комментарии1
а что, логично, закон и логика идут ноздря в ноздрю - за одну ночь чел всё мог забыть. вчера один был, а сегодня он уже другой, не тот, что вчера, потому что согласно пункту 13, 63 и иже с ними... Документальные процедуры на страже человечества и охраны трудящихся.