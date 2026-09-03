Работодателям объяснили, для каких кадровых документов важна дата оформления

С 1 сентября изменились несколько норм ТК РФ, которые касаются найма, испытательного срока и сокращений. В некоторых случаях правила зависят от того, когда работодатель оформил кадровое решение.

После вступления сентябрьских поправок работодателям стоит особенно внимательно проверять даты в кадровых документах. Разница между оформлением до и после 1 сентября может повлиять на то, какие требования трудового законодательства нужно применять, рассказал «Клерку» основатель ИИ-помощника для юристов «Карманный консультант» Евгений Чупанов.

Один из примеров касается испытательного срока для женщин с маленькими детьми. С 1 сентября запрет на установление испытания распространяется на женщин с детьми до трех лет. Раньше ограничение действовало, пока ребенку не исполнится полтора года. Изменение предусмотрено законом № 91-ФЗ от 9 апреля 2026 года.

По словам Чупанова, поэтому условие об испытании для женщины с двухлетним ребенком требует оценки с учетом даты заключения трудового договора.

Еще одно изменение касается сокращения работников. С 1 сентября перечень сотрудников с преимущественным правом остаться на работе при равной производительности труда и квалификации дополнили работниками, которые вернулись после военной службы. Соответствующие изменения в ст. 179 ТК РФ внес закон № 108-ФЗ от 25 апреля 2026 года.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова обращает внимание, что работодателям теперь необходимо учитывать новую гарантию при принятии решений о сокращении.

«Решение принимается после 1 сентября — при равной производительности труда и квалификации предпочтение необходимо отдать вернувшимся со службы сотрудникам», — пояснила эксперт.

Изменения затрагивают и другие кадровые процедуры. Поэтому работодателям стоит проверить действующие шаблоны трудовых договоров, правила внутреннего трудового распорядка и локальные акты, а также документы по сокращениям и установлению испытательного срока.

Особенно внимательно, по словам экспертов, нужно относиться к документам и кадровым решениям, которые оформлялись на стыке августа и сентября: для них дата может влиять на применяемую редакцию трудового законодательства.