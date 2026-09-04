Юрист объяснила, обязан ли сотрудник отвечать начальнику во время отпуска

Во время ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудник освобожден от трудовых обязанностей, поэтому он вправе не отвечать на рабочие звонки и сообщения. Если человек действительно нужен компании, его можно отозвать из отпуска, но только с его согласия.

Отсутствие ответа на звонок, сообщение или электронное письмо во время отпуска само по себе нельзя считать дисциплинарным проступком. Об этом «Клерку» рассказала юрист, руководитель ООО «ТАЛИОН ЭКСПЕРТ НЕО» Елена Ермохина.

Ст. 114 ТК РФ гарантирует работнику ежегодный отпуск с сохранением места работы и среднего заработка. На этот период он освобождается от исполнения трудовых обязанностей.

Не поможет и условие в трудовом договоре или локальном акте о том, что сотрудник должен постоянно оставаться на связи во время отдыха. Такие документы не могут отменять гарантированное ТК РФ право на отдых.

При этом эксперт советует отличать единичный ответ на сообщение от фактической работы. Если сотрудник в отпуске регулярно согласовывает документы, готовит отчеты, участвует в совещаниях, консультирует коллег или выполняет поручения руководителя, это уже может указывать на исполнение трудовой функции.

«Само название "созвон на 15 минут" или "просто ответить на письмо" не меняет правовую природу фактически выполняемой трудовой функции», — подчеркнула Ермохина.

При возникновении спора подтвердить такую работу могут переписка, календарь встреч, поручения руководителя и подготовленные сотрудником документы.

Если без работника действительно нельзя обойтись, работодатель может оформить отзыв из отпуска по ст. 125 ТК РФ. Для этого необходимо согласие сотрудника. Он вправе отказаться досрочно возвращаться на работу, и такой отказ не считается нарушением трудовой дисциплины.

Неиспользованную часть отпуска в таком случае сотруднику должны предоставить в удобное для него время в текущем рабочем году или присоединить к отпуску за следующий рабочий год.

Отдельных правил, которые позволяли бы принудительно отзывать из отпуска директора или главного бухгалтера из-за их должности, ТК РФ не устанавливает. Если работа компании зависит от конкретного специалиста, работодателю стоит заранее организовать замещение и передачу дел.

Наиболее рискованная ситуация для компании возникает, когда отпуск официально продолжается, но сотруднику регулярно дают рабочие поручения. Это может привести к претензиям из-за нарушения права на отдых и спору об оплате фактически выполненной работы.

Эксперт рекомендует оформлять отзыв из отпуска с согласия сотрудника, если он действительно нужен для решения рабочего вопроса. В остальных случаях работодателю не стоит превращать отпуск в режим постоянного дежурства.