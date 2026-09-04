Ответ Роструда: можно ли закрепить СИЗ за машиной, а не за водителем

Можно не выдавать сигнальный жилет водителю на руки, а оставлять его в машине в качестве дежурного СИЗ.

На сайт Онлайнинспекции обратились за разъяснениями по ситуации.

В приказе Минтруда от 29.10.2021 № 767Н указано, что водителю автомобиля в качестве СИЗ должен выдаваться жилет сигнальный повышенной видимости. Этот жилет есть и в карточке учета СИЗ работодателя.

Но на руки этот жилет работодатель водителю не выдает, а закрепляет жилет за рабочей машиной, затем передает он вместе с машиной от водителя к водителю на время исполнения трудовых обязанностей.

Пользователь просит разъяснить, законна ли невыдача жилета на руки водителю и такой порядок у работодателя.

«Данный жилет может быть закреплен за рабочим местом (автомобилем) для использования в качестве дежурных СИЗ. Нарушения нет», — пояснил Роструд.

Это предусмотрено в п. 33 Правил: такие виды СИЗ, как жилет сигнальный, могут быть закреплены за рабочим местом для использования в качестве дежурных СИЗ.