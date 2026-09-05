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Увольнение
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Сотрудник прислал скан заявления на email, а оригинал — почтой: как считать дату увольнения?

Двухнедельный срок отработки при увольнении по почте начинает течь после получения оригинала заявления.

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Работник направил по электронной почте скан-копию заявления об увольнении по собственному желанию в связи с переездом 24 августа. Оригинал заявления отправил почтой России.

Каким числом необходимо уволить работника, если делать это через две недели с момента регистрации оригинала заявления, спросили Онлайнинспекцию.

«Уволить работника работодатель вправе по истечении 14 календарных дней со дня, следующего за днем получения работодателем заявления об увольнении, отправленного почтовой корреспонденцией», — пояснил Роструд.

Это предусмотрено в ч. 1 ст. 80 ТК. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.

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