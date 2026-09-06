Суд восстановит сотрудника, если найдет признаки давления перед увольнением

Сотрудника могут восстановить на работе, если заявление об увольнении он написал под давлением. При споре суд оценивает переписку с руководством, аудиозаписи, показания коллег и обстоятельства подписания документов.

Для увольнения по собственному желанию необходимо добровольное и осознанное решение работника. Если сотрудник докажет, что заявление написал из-за психологического давления или угроз работодателя, увольнение могут признать незаконным, рассказала «Клерку» практикующий юрист, партнер юридической компании «Джей Си» Елена Васильева.

Одним из признаков давления может стать предложение выбрать между заявлением по собственному желанию и увольнением по «порочащему» основанию. Суд также может учитывать требование подписать документы сразу после разговора с руководством, блокировку рабочих доступов и другие обстоятельства.

Доказательствами могут стать корпоративная переписка, аудиозаписи разговоров и показания коллег. Закрытого перечня доказательств для таких споров нет.

«Если работник соглашается на увольнение "по собственному" исключительно для того, чтобы избежать более негативных последствий, то есть увольнения по статье, это рассматривается судами как отсутствие добровольного и осознанного волеизъявления», — пояснила Васильева.

Работник также вправе отозвать заявление до истечения срока предупреждения об увольнении. Отказать работодатель может, в частности, если на освободившееся место уже письменно приглашен другой сотрудник, которому по закону нельзя отказать в заключении трудового договора.

Васильева привела в пример п. 6 Обзора судебной практики Верховного суда РФ № 2 за 2026 год. Работника восстановили после увольнения по соглашению сторон: ему угрожали увольнением по отрицательным основаниям, соглашение не предусматривало выплат и было подписано в день разговора с руководством.

Еще один спор рассматривал Третий кассационный суд общей юрисдикции. По словам эксперта, в корпоративной переписке руководитель определил сотруднику «последний рабочий день», после чего тому заблокировали рабочие доступы. Суд расценил обстоятельства как свидетельства давления и восстановил работника.

Если увольнение признают незаконным, компанию могут обязать восстановить сотрудника, выплатить средний заработок за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

Чтобы снизить риск спора, работодателю не стоит требовать немедленного подписания заявления или использовать ультиматумы. Эксперт также рекомендует давать сотруднику время на принятие решения и фиксировать обстоятельства, которые подтверждают добровольность увольнения.