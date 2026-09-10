Обязан ли сотрудник доказывать, что второй родитель не работает на полставки: ответ Онлайнинспекции

Требовать справку о режиме работы второго родителя нельзя, а попросить — можно.

Работник оформляет режим неполного рабочего времени в связи с инвалидностью ребенка.

Правомерно ли требование работодателя ежемесячно предоставлять справку о режиме работы второго родителя, чтобы узнать, не использовал ли он право на неполное рабочее время, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«По нашему мнению, требование неправомерно. Просьба будет правомерна», — уточнил Роструд.

Согласно ч. 2 ст. 93 ТК, работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет).

О праве работодателя запросить справку писал Минтруда в письме от 17.11.2017 № 14-2/В-1012.