Обязан ли сотрудник доказывать, что второй родитель не работает на полставки: ответ Онлайнинспекции
Требовать справку о режиме работы второго родителя нельзя, а попросить — можно.
Работник оформляет режим неполного рабочего времени в связи с инвалидностью ребенка.
Правомерно ли требование работодателя ежемесячно предоставлять справку о режиме работы второго родителя, чтобы узнать, не использовал ли он право на неполное рабочее время, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«По нашему мнению, требование неправомерно. Просьба будет правомерна», — уточнил Роструд.
Согласно ч. 2 ст. 93 ТК, работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет).
О праве работодателя запросить справку писал Минтруда в письме от 17.11.2017 № 14-2/В-1012.
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