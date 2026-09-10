Роструд объяснил, как учитывать разовую премию в среднем заработке для отпускных

Стимулирующая выплата учитывается только в том расчетном периоде, в котором она была фактически начислена.

В компании коллективным договором установлена единовременная стимулирующая выплата – один раз в течение календарного года.

Онлайнинспекция разъяснила, как учитывать эту выплату для расчета среднего заработка.

«Стимулирующая выплата учитывается только в том расчетном периоде, в котором она была фактически начислена», — пояснил Роструд.

Например, для средней зарплаты по отпуску в ноябре 2025 года расчетный период — ноябрь 2024 - октябрь 2025. Если выплата была начислена в этом периоде (например, в декабре 2024), она будет учтена при расчете отпускных за ноябрь 2025 года.

Для средней зарплаты по отпуску в марте 2026 года расчетный период — март 2025 - февраль 2026. Выплата, начисленная, например, в декабре 2024 года, не попадает в этот расчетный период, так как была начислена до его начала. Выплата, начисленная, например, в декабре 2025 года, попадает в расчетный период и должна быть учтена.

При этом вознаграждение по итогам работы за год, начисленные за предшествующий событию календарный год, учитываются независимо от времени его начисления.

Порядок расчета средней заработной платы утвержден постановлением правительства от 24.04.2025 № 540, уточнило ведомство.