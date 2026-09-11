Эксперт объяснила, что делать, если работодатель вынуждает уйти в отпуск за свой счет

Отсутствие заказов, снижение загрузки или финансовые проблемы компании не позволяют отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск без их согласия. Если работы временно нет, работодатель может оформить простой.

Отпуск без сохранения зарплаты предоставляют на основании письменного заявления сотрудника, а его продолжительность стороны определяют по соглашению. Об этом «Клерку» рассказала юрист по гражданско-правовым вопросам Анна Краевская.

Работодатель не может прописать в трудовом договоре или локальном акте право самостоятельно отправлять сотрудников в отпуск за свой счет. По словам эксперта, такие условия противоречат ст. 72 и 128 ТК РФ.

Если компания временно не может обеспечить сотрудника работой, можно оформить простой. Работодатель издает соответствующий приказ, а период простоя оплачивает по правилам ст. 157 ТК РФ. При простое по вине работодателя сотруднику положено не менее двух третей средней зарплаты.

Если работника вынудили написать заявление на отпуск за свой счет, Краевская советует сохранить переписку, аудиозаписи и приказы, а также найти свидетелей давления. После этого сотрудник может обратиться в Государственную инспекцию труда или суд.

В суде можно потребовать признать отпуск незаконным, переквалифицировать этот период в простой, взыскать недополученные деньги и компенсацию морального вреда.

«Суды оценивают не только наличие заявления, но и обстоятельства его написания. Например, массовая отправка сотрудников в отпуск, угрозы увольнением и отсутствие у работников личных причин для отпуска могут подтверждать инициативу работодателя», — отметила Краевская.

За нарушение трудового законодательства работодателю грозит административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ. Если отпуск за свой счет фактически использовали вместо оплачиваемого простоя, также может возникнуть ответственность за нарушение требований к оплате труда.