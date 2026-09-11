Роструд объяснил, когда сокращаемые работники ИП могут не получить пособия

Ссылка на ТК в договоре не гарантирует работнику выходное пособие.

В ИП происходит сокращение штата сотрудников. Руководитель объявил, что выходного пособия выплачиваться не будет. В трудовом договоре прописано что при расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные главой 27 ТК.

Будет ли выплачено выходное пособие, если в трудовом договоре прописана ссылка на главу 27 ТК, просили на сайте Онлайнинспекции.

«Не будет, если это не предусмотрено трудовым договором. В гл. 27 ТК нет обязанности работодателя выплатить работнику выходное пособие при увольнении в связи с сокращением численности ли штата ИП», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 307 ТК, трудовой договор с работником, работающим у работодателя - физлица, может быть прекращен по основаниям, предусмотренным трудовым договором.

Сроки предупреждения об увольнении, случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат определяются трудовым договором (ч. 2 ст. 307 ТК).