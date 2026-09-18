Инвестор объяснил, почему налоги не должны определять выживание бизнеса

Если после уплаты налогов у компании практически не остается прибыли, проблема может быть в экономике самого бизнеса. Предпринимателям стоит оценивать маржинальность еще при выборе ниши.

Высокие налоги сами по себе не должны делать прибыльный бизнес убыточным. Если практически вся прибыль компании уходит государству, предпринимателю стоит обратить внимание на маржинальность своего бизнеса. Такое мнение в интервью «Клерку» высказал инвестор Александр Журба.

«Если у вас нормальная маржа — вам плевать на налоги. Посмотри на нефтянку или добычу угля — налоги там за 50%, и ничего, живут, развиваются. Есть маржа — все нормально, нет маржи — не надо этим заниматься», — сказал Журба.

При этом инвестор ожидает, что налоговая нагрузка в России продолжит расти. Дополнительной проблемой для предпринимателей он считает не только размер налогов, но и сложность их расчета, из-за которой бизнесу приходится тратить ресурсы на соблюдение требований.

По оценке Журбы, при выборе ниши бизнесу важно заранее считать доходность собственного капитала. Если компания не обеспечивает достаточную маржу, рост налогов, стоимости кредитов и других расходов может фактически свести прибыль к нулю.

Полное интервью с Александром Журбой читайте на «Клерке».