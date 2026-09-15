Плата за коммунальные услуги вырастет в среднем на 9,9% с 1 октября 2026

Плановая индексация пройдет с 1 октября 2026 года. Средние региональные индексы составят от 8% до 22%.

Параметры повышения платы за коммунальные услуги с 1 октября 2026 года установлены распоряжением Правительства РФ от 25.11.2025 № 3413-р. Изменения могут затронуть холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электричество, газ и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Максимальный средний индекс установлен для Ставропольского края — 22%. В Дагестане он составит 19,7%, Тамбовской области — 17,5%, Тюменской области — 17,2%, Северной Осетии — 16,3%.

Минимальные значения предусмотрены для Хакасии и Чукотского автономного округа — по 8%.

В Москве средний индекс составит 15%, Санкт-Петербурге — 14,6%, Московской области — 12,8%.

Региональный индекс ограничивает средний рост совокупной платы за коммунальные услуги, а не повышение каждой строки квитанции.

Итоговая сумма также зависит от потребления, набора услуг и начислений за содержание общего имущества, ремонт и капремонт.

Для отдельных муниципалитетов допустимы отклонения от среднего индекса. Например, при среднем значении 22% в Ставропольском крае рост в Ставрополе составит 28,6%, а в Кисловодске — 31,4%. Контролировать соблюдение предельных значений будет ФАС.