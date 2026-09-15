Налоговый платеж завис в банке: когда компании начислят пени

Если компания отправила налог в последний день срока, а банк задержал платеж, нужно сразу зафиксировать статус поручения и причину задержки. Если банк вернет платеж неисполненным, у бизнеса может возникнуть просрочка.

При задержке налогового платежа в банке компании в первую очередь нужно выяснить, было ли платежное поручение принято и не вернул ли его банк. Об этом «Клерку» рассказал независимый финансовый директор, основатель Finspect Артем Высоцкий.

По его словам, если на счете достаточно денег и банк принял поручение, у компании есть основания подтверждать своевременное исполнение обязанности. Но если банк вернул поручение неисполненным или компания сама его отозвала, такой платеж не поможет подтвердить уплату налога в срок.

Поэтому в день возникновения проблемы Высоцкий рекомендует сохранить платежное поручение с отметкой банка, выписку с остатком на счете, переписку и письменное объяснение банка о причинах задержки.

«Разница в сутки тут стоит денег. Поэтому в день платежа меня интересует только одно: принял банк поручение или нет», — отметил эксперт.

Если платеж задержали из-за проверки по 115-ФЗ, компании стоит как можно быстрее предоставить банку запрошенные документы. При техническом сбое необходимо зафиксировать время обращения и получить от банка письменное подтверждение проблемы.

При этом приостановление операций по счету по решению налоговой само по себе не должно блокировать перечисление налогов: такие платежи выведены из-под ограничения ст. 76 НК, добавил Высоцкий.

Отправлять налог повторно до выяснения судьбы первого поручения эксперт не советует. Если оба платежа исполнят, на ЕНС возникнет переплата.

Чтобы не зависеть от работы банка в последний день срока, Высоцкий рекомендует перечислять налоги за два-три дня до дедлайна и иметь резервный счет в другом банке.