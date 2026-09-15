Маркетплейсам ограничат срок выплат продавцам 30 днями

Продавцы смогут устанавливать минимальную цену товара и отказываться от скидок площадки. За нарушение новых правил юрлицам грозят штрафы до 400 тыс. рублей.

Срок перечисления денег продавцам и владельцам ПВЗ не сможет превышать 30 дней с момента продажи товара, выполнения работы или оказания услуги.

Это следует из проекта Минэкономразвития, с которым ознакомились «Ведомости».

Площадкам также запретят устанавливать для российских компаний, ИП и самозанятых более высокую стоимость услуг, чем для других партнеров.

Селлеры смогут определять минимальную цену товара, ниже которой маркетплейс не вправе его продавать, а также отказываться от скидки до реализации продукции. Компенсацию скидок будут регулировать договоры. Обычную цену потребуется показывать в поисковой выдаче и на всех этапах покупки, а специальную — сопровождать условиями ее применения.

Качественный товар можно будет вернуть в течение семи дней после получения. Если покупателю письменно не сообщили правила и сроки возврата, период увеличится до трех месяцев. Продавец должен будет перечислить деньги за десять дней, но сможет удержать расходы на обратную доставку.

За нарушение порядка предоставления скидок юрлицам предложено назначать штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если площадка не позволит запретить скидку или отменит установленное продавцом ограничение, штраф составит от 100 тыс. до 400 тыс. рублей. В случае принятия поправки вступят в силу 1 марта 2027 года.