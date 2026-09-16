Поддельное письмо о смене реквизитов может оставить компанию без денег

Если компания вернула аванс или переплату по реквизитам из поддельного письма, потери чаще всего придется нести ей самой. Но в некоторых случаях ответственность может разделить контрагент или банк.

Перед возвратом денег по измененным реквизитам компании стоит подтвердить, что распоряжение действительно поступило от контрагента. Одного письма может оказаться недостаточно, если обстоятельства требуют дополнительной проверки. Об этом «Клерку» рассказал судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Георгий Балятин.

Особенно высокий риск возникает, когда контрагент неожиданно просит перечислить деньги на счет другой компании, ИП или физлица. В такой ситуации юрист рекомендует проверить полномочия отправителя и связаться с контрагентом по ранее известному номеру телефона или другому согласованному каналу, а не использовать контакты из нового письма.

Если письмо оказалось поддельным и деньги получили мошенники, убытки чаще всего ложатся на компанию, которая проводила возврат, если она не проявила необходимую осмотрительность.

Однако ответственность может возникнуть и у контрагента. Например, если он знал о компрометации своих каналов связи, но не предупредил партнера, либо в мошеннической схеме участвовал его сотрудник с соответствующими полномочиями.

В отдельных случаях возместить убытки может и банк. Балятин приводит определение Верховного суда от 20.10.2023 № 304-ЭС23-9987 по делу № А67-1408/2022. В этом споре банк получателя привлекли к солидарной ответственности после того, как он не сверил ИНН получателя платежа и владельца счета, а деньги в результате поступили одноименной компании под контролем мошенников.

Поэтому порядок изменения реквизитов лучше закрепить еще в договоре: определить допустимые каналы связи, уполномоченных сотрудников и способ дополнительного подтверждения новых реквизитов. Это поможет компании доказать свою осмотрительность, если распоряжение о возврате впоследствии окажется поддельным.