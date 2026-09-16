Более половины россиян готовы получать зарплату в конверте ради прибавки в 50%

55% работающих россиян согласились бы на неофициальную зарплату, если бы их доход при этом вырос в полтора раза. Сейчас полностью или частично в конверте получают деньги 9% работников.

Более половины работающих россиян готовы согласиться на неофициальную зарплату ради существенного увеличения дохода. Это следует из исследования Аналитического центра ВЦИОМ. От такого предложения отказались бы 37% опрошенных.

При этом за последние 20 лет доля работников с официальной зарплатой выросла. Сейчас ее получают 84% работающих против 71% в 2006 году. Доля тех, кому зарплату полностью или частично выдают в конверте, за это время снизилась с 19% до 9%.

Несмотря на сокращение серой занятости, отношение к ней остается достаточно терпимым. С пониманием к зарплатам в конверте относятся 46% опрошенных — на 4 п. п. больше, чем в 2023 году.

Наиболее лояльно к такой практике относится «поколение цифры» — 60%. Среди мужчин показатель составляет 52%, среди жителей мегаполисов — 58%.

Опрос ВЦИОМ провел 11 июля 2026 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.