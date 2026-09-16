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Алименты
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Алименты по нотариальному соглашению превышают 70% зарплаты: Роструд объяснил, сколько удерживать

Работодатель обязан удерживать алименты в размере, установленным соглашением.

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Работник принес в бухгалтерию нотариально заверенное соглашение между ним и бывшей супругой об определении размера алиментов на детей в размере 21 000 рублей и попросил бухгалтера делать отчисления с его зарплаты.

Может ли бухгалтер производить такие отчисления, если установленный размер алиментов превышает 70% месячного заработка работника, спросили на сайте Онлайнсинспекции.

«Работодатель обязан удерживать алименты в размере, установленным соглашением», — ответил Роструд.

Согласно ст. 109 СК, работодатель лица, обязанного уплачивать алименты на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обязан ежемесячно удерживать алименты из зарплаты и иного дохода и переводить их получателю в трехдневный срок со дня выплаты зарплаты.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

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