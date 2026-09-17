Эксперт рассказал, когда сотруднику можно добавить обязанности без его согласия

Работодатель может уточнить задачи в должностной инструкции без согласия сотрудника, если его трудовая функция не меняется. Поручить работу по другой должности в одностороннем порядке нельзя.

Работодатель вправе конкретизировать обязанности сотрудника в должностной инструкции, если они остаются в пределах его должности и квалификации. Об этом «Клерку» рассказал член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

Например, бухгалтеру могут уточнить программу, в которой он должен вести учет, или конкретизировать работу со счетами. Переход с одной бухгалтерской программы на другую также сам по себе не означает появления новой трудовой функции.

При организационных или технологических изменениях работодатель может скорректировать условия труда по ст. 74 ТК, если трудовая функция остается прежней. В таком случае сотрудника необходимо письменно уведомить минимум за два месяца.

Иначе обстоит дело с обязанностями, которые относятся к другой трудовой функции. Например, нельзя просто включить в должностную инструкцию электрика уборку помещений, а юристу поручить кадровую работу.

«Даже если новые задачи кажутся смежными, но они не входят в квалификационные характеристики профессии, нужно согласие», — отметил Баранов.

Если сотруднику предлагают выполнять работу временно отсутствующего коллеги, совмещение оформляют по ст. 60.2 ТК. Для этого требуется письменное согласие сотрудника и дополнительная оплата.

Работник вправе отказаться от обязанностей, которые меняют его трудовую функцию и которые ему пытаются поручить без согласия. Такой отказ сам по себе не дает работодателю права привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Если же компания меняет условия из-за организационных или технологических причин по ст. 74 ТК, последствия отказа другие. Работодатель должен предложить сотруднику доступные вакансии. Если подходящей работы нет или сотрудник от нее отказался, трудовой договор может быть расторгнут по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК.