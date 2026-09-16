Налоговики уточнили правила уплаты налогов при наследовании

Налоги на унаследованные недвижимость и землю начислят со дня открытия наследства. Транспортный налог начисляют только после госрегистрации автомобиля.

Обязанность платить земельный налог и налог на имущество физлиц возникает со дня открытия наследства, разъяснило УФНС по Республике Саха (Якутия). Это дата смерти наследодателя или дата объявления его умершим судом.

Правило действует независимо от того, когда наследник зарегистрировал право собственности в ЕГРН.

Для транспортных средств установлен другой порядок. Наследник становится плательщиком транспортного налога со дня регистрации транспорта в ГИБДД, органах гостехнадзора, ГИМС МЧС, Росавиации или другом уполномоченном органе.

Сведения о выданном свидетельстве о праве на наследство нотариусы передают налоговым органам автоматически. Налоговое уведомление направят в следующем году после открытия наследства, а по транспортному налогу — после регистрации транспортного средства.

Неуплаченные наследодателем имущественные налоги переходят к наследникам. Погасить такую задолженность они должны в пределах стоимости принятого наследственного имущества.