Нужно ли пробивать чеки через ККТ при продаже кофе в вендинговом аппарате: ответ эксперта

ИП на УСН доходы, основной вид деятельности «Деятельность компьютерных клубов». В клубе стоит вендинговый аппарат кофе, который принимает оплату по картам и по qr-кодам, деньги зачисляются на р/с предпринимателя.

Нужно ли пробивать по кассе продажу через такой аппарат – ответила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

По закону 54-ФЗ при расчетах за товары организации и ИП должны применять онлайн-кассы. Исключения указаны в ст. 2 закона, но вендинга там нет. Поэтому при продаже товаров через торговый автомат необходимо применять ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Надежда Камышева «Онлайн-касса необязательно должна находиться в корпусе торгового автомата. Закон разрешает использовать удаленную ККТ, которая может быть подключена к нескольким автоматическим устройствам.»

При таких расчетах не придется выдавать бумажный кассовый чек и электронный кассовый чек (если покупатель до момента расчета не предоставил свой абонентский номер либо e-mail). Вместо этого продавец должен продемонстрировать на дисплее торгового автомата QR-код.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.