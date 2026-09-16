Нужно ли пробивать чеки через ККТ при продаже кофе в вендинговом аппарате: ответ эксперта
При расчете автомат должен продемонстрировать на дисплее QR-код.
ИП на УСН доходы, основной вид деятельности «Деятельность компьютерных клубов». В клубе стоит вендинговый аппарат кофе, который принимает оплату по картам и по qr-кодам, деньги зачисляются на р/с предпринимателя.
Нужно ли пробивать по кассе продажу через такой аппарат – ответила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».
По закону 54-ФЗ при расчетах за товары организации и ИП должны применять онлайн-кассы. Исключения указаны в ст. 2 закона, но вендинга там нет. Поэтому при продаже товаров через торговый автомат необходимо применять ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
Эксперт Клерка
«Онлайн-касса необязательно должна находиться в корпусе торгового автомата. Закон разрешает использовать удаленную ККТ, которая может быть подключена к нескольким автоматическим устройствам.»
При таких расчетах не придется выдавать бумажный кассовый чек и электронный кассовый чек (если покупатель до момента расчета не предоставил свой абонентский номер либо e-mail). Вместо этого продавец должен продемонстрировать на дисплее торгового автомата QR-код.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
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