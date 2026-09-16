Эксперт рассказала, чем грозит бухгалтеру удаление базы 1С перед увольнением

Компания может взыскать с сотрудника расходы на восстановление намеренно удаленной базы 1С. В некоторых случаях ответственность не ограничивается средним месячным заработком.

Если бухгалтер перед увольнением удалил базу 1С, отчетность или другие рабочие файлы, работодателю сначала нужно сохранить цифровые следы и только после этого восстанавливать информацию. Об этом «Клерку» рассказала собственник и руководитель ГК «Партнерство Маминой» Ирина Мамина.

Компания может использовать журнал регистрации 1С, серверные логи, данные VPN и RDP, IP-адреса, историю действий учетной записи и резервные копии. Сам инцидент также стоит зафиксировать служебным актом и привлечь IT-специалиста.

«Одного факта входа под логином конкретного бухгалтера может оказаться недостаточно, особенно если в организации использовались общие пароли или несколько сотрудников имели административные права», — отметила Мамина.

По ст. 238 ТК работодатель вправе потребовать возместить прямой действительный ущерб. В него могут войти подтвержденные расходы на восстановление базы и работу IT-специалистов. При этом компании придется доказать размер затрат и их связь с действиями сотрудника.

По общему правилу материальная ответственность ограничена средним месячным заработком. Но если работодатель докажет умышленное причинение ущерба, сотрудника могут привлечь к полной материальной ответственности по ст. 243 ТК.

Если бухгалтер воспользовался сохранившимся доступом и удалил информацию уже после увольнения, ситуация может выйти за рамки трудового спора. При наличии оснований компания вправе обратиться в полицию, а действия бывшего сотрудника могут квалифицировать по ст. 272 УК о неправомерном доступе к компьютерной информации.

При обнаружении удаления базы работодателю не стоит сразу менять данные на сервере. Сначала нужно заблокировать доступ сотрудника, сохранить логи и другие цифровые доказательства, а затем приступать к восстановлению информации.