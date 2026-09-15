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Права потребителей
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Продажи просроченной продукции в России снизились в 41 раз

Роспотребнадзор зафиксировал значительное сокращение продаж товаров с истекшим сроком годности.

Продажа просроченной продукции в России снизилась уже в 41 раз, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Продажа просрочки снизилась в 41 раз. Это такой значимый эффект для нас как для надзора», — сказала Анна Попова.

Встреча прошла в Кремле в день санитарно-эпидемиологической службы.

Автор
Илья Андреев
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Анализирую ключевые изменения в практике привлечения генерального директора к субсидиарной ответственности в 2025–2026 годах. В основе статьи позиция Верховного Суда РФ — от документальной фиксации управленческих решений до контроля сроков исковой давности.

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