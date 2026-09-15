Продажи просроченной продукции в России снизились в 41 раз
Роспотребнадзор зафиксировал значительное сокращение продаж товаров с истекшим сроком годности.
Продажа просроченной продукции в России снизилась уже в 41 раз, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Продажа просрочки снизилась в 41 раз. Это такой значимый эффект для нас как для надзора», — сказала Анна Попова.
Встреча прошла в Кремле в день санитарно-эпидемиологической службы.
а что такое случилось?
выпускать перестали?