Письмо Минфина: как субсидия на создание основных средств лишает права на федеральный инвествычет

Федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль нельзя применить, если первоначальная стоимость объекта сформирована за счет субсидии. Время ее получения значения не имеет.

Федеральный инвестиционный налоговый вычет не применяется к основным средствам, приобретенным или созданным за счет субсидии, разъяснил Минфин в письме от 14.08.2026 № 03-03-06/1/71234. Ограничение действует для субсидий на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение имущества.

Правило распространяется как на финансирование предстоящих затрат, так и на компенсацию уже произведенных расходов. В обоих случаях источником формирования первоначальной стоимости амортизируемого имущества остается субсидия (п. 4 ст. 286.2 НК).

Субсидии, полученные не по возмездному договору, включают во внереализационные доходы.

Средства на финансирование затрат признают по мере учета фактически произведенных расходов. Субсидию на компенсацию прежних затрат учитывают на дату зачисления в сумме начисленной амортизации, а оставшуюся разницу отражают в доходах в дальнейшем.

Соответственно, ФИНВ по налогу на прибыль не применяется к объектам ОС, первоначальная стоимость которых сформирована за счет субсидии, независимо от способа и времени получения такой субсидии, уточнило ведомство.