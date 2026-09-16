Эксперт объяснила, можно ли лишить премии сотрудника из-за увольнения

Работодатель не может отказать в премии только потому, что сотрудник уволился до даты ее выплаты. Если вознаграждение входит в систему оплаты труда и условия для его получения выполнены, деньги могут выплатить уже после увольнения.

Право бывшего сотрудника на премию зависит от условий трудового договора и положения о премировании, а не от самого факта увольнения. Об этом «Клерку» рассказала кандидат экономических наук, магистр юриспруденции Лилия Ежова.

Если премия входит в систему оплаты труда, а показатели, порядок расчета и сроки выплаты заранее закреплены в документах компании, сотрудник сохраняет право на нее после увольнения при выполнении установленных условий.

«Условие „премия выплачивается только тем, кто работает на дату издания приказа или выплаты“ рискованно. Применительно к уже заработанной премии суд может расценить его как необоснованное лишение части зарплаты и дискриминацию», — отметила Ежова.

Если итоговые показатели для расчета месячной, квартальной или годовой премии станут известны уже после увольнения, ее можно рассчитать и перечислить бывшему сотруднику позднее — в установленный для такой выплаты срок. Такой подход также приводят специалисты Роструда.

Другая ситуация — разовая поощрительная премия по ст. 191 ТК, которая не входит в систему оплаты труда и зависит от отдельного решения работодателя. Однако при споре суд может учитывать не название выплаты, а фактический порядок ее начисления, в том числе регулярность и наличие установленных KPI.

С 1 сентября 2025 года ст. 135 ТК требует закреплять в системе премирования виды и размеры премий, сроки, основания и условия их выплаты. Если премию снижают из-за дисциплинарного взыскания, это может касаться только премий за период, когда взыскание применили, а месячная зарплата из-за такого снижения не должна уменьшиться более чем на 20%.

Поэтому само заявление об увольнении не может служить основанием для лишения уже заработанной премии. Работодателю нужно исходить из условий системы оплаты труда и результатов работы сотрудника.