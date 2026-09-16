«Красный уголок бухгалтера» стал еще удобнее: «Клерк» запустил ленту мнений, бот-уведомления и сквозную регистрацию
Команда «Клерка» продолжает развивать экосистему бухгалтерского сообщества «Красный уголок бухгалтера» (КУБ).
Телеграм-канал «Красный уголок бухгалтера» недавно обзавелся отдельным полноценным сайтом kubklerk.ru с полной двусторонней синхронизацией сообщений из канала.
Теперь работу с платформой станет еще более функциональной. Что обновили:
1. Лента мнений. Следить за профессиональной повесткой и общаться с коллегами теперь можно и на КУБе.
2. Мгновенные уведомления об ответах. Задать вопрос экспертам КУБа можно двумя путями: написать специальному боту в мессенджере или опубликовать пост прямо на сайте.
3. Главные новости прямо в чате.
4. Пульс КУБа и таблица лидеров. Для полного погружения в жизнь комьюнити на сайте появился интерактивный блок статистики.
5. Сквозная регистрация через Telegram и личные профили. Пользователи теперь могут мгновенно связать свой аккаунт в мессенджере с профилем на сайте.
Подробнее читайте в статье на сайте.
Звучит устрашающе!