«Красный уголок бухгалтера» стал еще удобнее: «Клерк» запустил ленту мнений, бот-уведомления и сквозную регистрацию

Телеграм-канал «Красный уголок бухгалтера» недавно обзавелся отдельным полноценным сайтом kubklerk.ru с полной двусторонней синхронизацией сообщений из канала.

Теперь работу с платформой станет еще более функциональной. Что обновили:

1. Лента мнений. Следить за профессиональной повесткой и общаться с коллегами теперь можно и на КУБе.

2. Мгновенные уведомления об ответах. Задать вопрос экспертам КУБа можно двумя путями: написать специальному боту в мессенджере или опубликовать пост прямо на сайте.

3. Главные новости прямо в чате.

4. Пульс КУБа и таблица лидеров. Для полного погружения в жизнь комьюнити на сайте появился интерактивный блок статистики.

5. Сквозная регистрация через Telegram и личные профили. Пользователи теперь могут мгновенно связать свой аккаунт в мессенджере с профилем на сайте.

Подробнее читайте в статье на сайте.