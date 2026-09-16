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Интернет и технологии
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«Красный уголок бухгалтера» стал еще удобнее: «Клерк» запустил ленту мнений, бот-уведомления и сквозную регистрацию

Команда «Клерка» продолжает развивать экосистему бухгалтерского сообщества «Красный уголок бухгалтера» (КУБ).

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Телеграм-канал «Красный уголок бухгалтера» недавно обзавелся отдельным полноценным сайтом kubklerk.ru с полной двусторонней синхронизацией сообщений из канала.

Теперь работу с платформой станет еще более функциональной. Что обновили:

 1. Лента мнений. Следить за профессиональной повесткой и общаться с коллегами теперь можно и на КУБе.

2. Мгновенные уведомления об ответах. Задать вопрос экспертам КУБа можно двумя путями: написать специальному боту в мессенджере или опубликовать пост прямо на сайте.

3. Главные новости прямо в чате.

4. Пульс КУБа и таблица лидеров. Для полного погружения в жизнь комьюнити на сайте появился интерактивный блок статистики.

5. Сквозная регистрация через Telegram и личные профили. Пользователи теперь могут мгновенно связать свой аккаунт в мессенджере с профилем на сайте.

Подробнее читайте в статье на сайте.

Автор
Точка Банк
ЭДО

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года

Электронный документооборот в грузоперевозках. Перечень документов, обязательных в электронном формате с 1 сентября 2026 года, требования к участникам перевозки, регистрация в реестре «ГосЛог» и порядок подключения к оператору ИС ЭПД.

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года
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