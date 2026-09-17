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Экономика России
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Палата представителей США одобрила новые санкции против России

Законопроект позволит Белому дому вводить дополнительные ограничения против России. Документ направят на подпись президенту США.

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Законопроект о дополнительных санкциях против России поддержала Палата представителей США, сообщают американские СМИ. За документ проголосовали 262 конгрессмена.

Против инициативы выступили 159 членов Палаты представителей, часть конгрессменов воздержалась. Следующий этап — подписание законопроекта президентом США.

Среди предложенных мер предусмотрено, что президент США должен повысить пошлины на все товары из РФ — максимум до 500%.

Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины могут ввести, если эти страны совершат новые покупки энергоносителей из РФ.

Законопроект содержит и ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.

Также прелусмотрены ограничения на инвестиции в РФ для граждан США в РФ, запрет на поставки в Россию энергоресурсов из США.

Автор
КонсультантПлюс
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