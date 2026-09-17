Палата представителей США одобрила новые санкции против России
Законопроект позволит Белому дому вводить дополнительные ограничения против России. Документ направят на подпись президенту США.
Законопроект о дополнительных санкциях против России поддержала Палата представителей США, сообщают американские СМИ. За документ проголосовали 262 конгрессмена.
Против инициативы выступили 159 членов Палаты представителей, часть конгрессменов воздержалась. Следующий этап — подписание законопроекта президентом США.
Среди предложенных мер предусмотрено, что президент США должен повысить пошлины на все товары из РФ — максимум до 500%.
Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины могут ввести, если эти страны совершат новые покупки энергоносителей из РФ.
Законопроект содержит и ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.
Также прелусмотрены ограничения на инвестиции в РФ для граждан США в РФ, запрет на поставки в Россию энергоресурсов из США.
\\\\\....Стоимость литровой кружки пива на мюнхенском Октоберфесте в этом году составит в среднем 15,61 евро.....////
Скока-скока? Вот прям и на сейчас в пересчете по курсу ЦБ как 97,15, это будет 1516,51 руб., где чёт прям и не вписывается как в жизненную практику 0,5 пива по 758 руб. за 0,5 кружку.😵