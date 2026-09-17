Неаттестованные методики СОУТ могут стать поводом для внеплановой проверки
Минтруд предложил новый индикатор риска для организаций, которые проводят спецоценку условий труда.
Использование при СОУТ неаттестованных методик измерений может стать основанием для внепланового контрольного мероприятия, следует из проекта Минтруда.
Документ размещен на портале проектов НПА 16 сентября 2026 года.
Речь идет о методиках, сведения о которых не внесены в Федеральный информационный фонд или отсутствуют в эксплуатационной документации поверенных средств измерений утвержденного типа.
«Специальная оценка условий труда — основа рискориентированной системы охраны труда. Поскольку результаты спецоценки становятся основой для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и обеспечения охраны труда, критически важна объективность этой оценки», — заявил замминистра труда и социальной защиты Александр Кожевников.
Действующий перечень индикаторов утвержден приказом Минтруда от 30.11.2021 № 838н. Роструд использует его при назначении внеплановых проверок работодателей. В перечень уже входят, например, отсутствие сведений о результатах СОУТ более 12 месяцев у работодателя, который отчитывается в СФР о 50 и более работниках, а также отдельные признаки нарушений при проведении измерений.
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