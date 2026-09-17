Компаниям могут дать вычет до 100% расходов на социальные объекты — законопроект 2026

Льготу планируют распространить на затраты 2027 года. Решение о введении вычета и перечне учитываемых расходов будут принимать регионы.

Компаниям предлашается дать право получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль в размере до 100% расходов на социальную инфраструктуру и объекты культуры.

Соответствующий законопроект внес в Госдуму 16 сентября 2026 года замглавы Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

В состав расходов предлагают включить безвозмездную передачу, создание, ремонт, реставрацию и реконструкцию таких объектов. Мера поддержит системообразующие и градообразующие предприятия, которые могут инвестировать в социальную инфраструктуру, но испытывают влияние санкционных ограничений.

Сейчас регионы уже могут самостоятельно определять расходы для применения инвестиционного вычета.

В частности, субъекты вправе предоставлять вычет налогоплательщикам, которые поддерживают организации социальной инфраструктуры и учреждения культуры.

Льготу предлагается распространить на расходы с 2027 года.