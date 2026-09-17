Квадратный метр в московской новостройке стоит 2,52 средней зарплаты

За год показатель вырос с 2,32 до 2,52 зарплаты. Цены на новые квартиры в столице росли почти вдвое быстрее доходов.

Один квадратный метр в московской новостройке во II квартале 2026 года стоил 2,52 средней зарплаты. Средняя цена метра выросла за год на 18%, до 481 тыс. рублей, а начисленная зарплата — на 9%, до 191 тыс. рублей.

Доступность жилья снизилась также в Санкт-Петербурге: для покупки метра требовалось 2,32 зарплаты против 2,28 годом ранее. В Московской области показатель вырос с 1,7 до 1,74 зарплаты, в Челябинской — с 1,52 до 1,63.

«Сейчас купить квартиру в Москве по факту для подавляющего большинства россиян, которые не попадают под условия льготной программы, возможно только при условии продажи старого объекта, стоимость которого покроет как минимум 50–70% от нового», — сообщил гендиректор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев.

В Дагестане доступность новостроек, напротив, выросла: на один метр требовалось около 1,8 зарплаты вместо почти 2,5 годом ранее. Цены там снизились на 19%.

В Краснодарском крае и Ростовской области показатель сократился примерно с двух до 1,7 средней зарплаты.