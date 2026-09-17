Реальные заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5% — Кабмин

Детальный анализ должны представить к следующему совещанию по ситуации в экономике. За январь — июль 2026 года ВВП России вырос на 0,6% год к году.

Профильные ведомства подготовят анализ инвестиционной активности и структуры импорта. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями министерств, Банка России и экспертного сообщества. Срок проведения следующего совещания кабмин не уточнил.

Потребительский спрос остается устойчивым. Суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг за семь месяцев увеличился на 4,8%, отдельно розничной торговли — на 5,4%.

Реальные зарплаты в первом полугодии выросли на 6,5%, а безработица в июле составила 2,3%.

Годовая инфляция по состоянию на 14 сентября достигла 6,2%. В августе цены снизились на 0,1% за счет удешевления продовольственных товаров и услуг, сообщается на сайте правительства.

Обрабатывающие производства за семь месяцев 2026 года выросли на 0,5%, в июле — на 2,4%. Машиностроительный комплекс прибавил 6,4% с начала года, производство лекарств — 13,9%. Грузооборот транспорта без учета трубопроводного увеличился на 2,4%.