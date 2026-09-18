Письмо Минфина: как ИП на УСН учитывать НДС с оплаты за услуги, оказанные до 2025 года

Оплату старых услуг при УСН не включают в базу по НДС повторно.

Оплату, поступившую ИП на УСН в 2026 году за услуги 2023–2025 годов, не включают в базу по НДС, разъяснил Минфин в письме от 07.08.2026 № 03-07-11/68757.

По ст. 167 НК базу определяют на наиболее раннюю дату: день оказания услуг или день оплаты, включая частичную.

Если предприниматель оказывал услуги в 2025 году и исполнял обязанности плательщика НДС, налоговую базу он определял на дату оказания услуг. При получении оплаты в 2026 году повторно начислять НДС не нужно. Это правило действует и для ИП, которые в 2025 году были освобождены от НДС.

Поступления за услуги, оказанные в 2023 и 2024 годах, также не включают в базу по НДС в 2026 году. В эти периоды ИП на УСН не признавались плательщиками этого налога.

При этом всю оплату, полученную в 2026 году за услуги 2023–2025 годов, учитывают в доходах по УСН за 2026 год. Эти суммы также включают в расчет предельного дохода для освобождения от НДС или применения пониженных ставок 5% и 7%.