Банки маскируют ухудшение качества кредитов: показатель может быть в 1,5 раза больше официального

Объем таких ссуд превысил официальную просрочку по корпоративному портфелю, которая составляет 3,5 трлн рублей. Проблемные долги бизнеса с учетом других категорий достигли 11,5 трлн рублей.

Объем рискованных реструктуризаций корпоративных кредитов к концу июня 2026 года вырос до 4,8 трлн рублей против 3 трлн годом ранее. Банки меняют сроки и условия выплат по ссудам, если у заемщиков возникла или может возникнуть просрочка.

Это следует из данных ЦБ, пишут «Известия».

Реструктуризация позволяет не отражать кредит в строке просроченной задолженности. Для заемщика банк может продлить срок займа, перенести платежи или выдать новый кредит для погашения старого. Также проблемные долги могут обмениваться на доли в компаниях и другие непрофильные активы, отмечает ЦМАКП.

Если банк признает ухудшение качества ссуды, ее нужно перевести в более низкую категорию и досоздать резервы на возможные потери. Поэтому бесконечное продление нежизнеспособного долга может улучшать отчетные показатели без изменения финансового положения заемщика.

В ЦБ подтвердили снижение качества корпоративных кредитов. При этом такие долги на 50% покрыты резервами и качественными залогами. Непокрытая часть проблемных ссуд оценивается в 5,8 трлн рублей — до 60% запаса капитала банков.