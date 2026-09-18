Кабмин ужесточит контроль за добычей золота

Правила добычи драгоценных металлов при геологическом изучении участков могут ужесточить. Соответствующий правительственный законопроект внесен в Госдуму 17 сентября 2027 года.

Право пользования участком недр смогут ограничить, если компания не передает в ГИИС ДМДК обязательные сведения, в том числе о добытом сырье и продукции его переработки. Приостанавливать или ограничивать лицензии также предлагают за незаконную добычу и разработку месторождений без государственной экспертизы запасов и утвержденного технического проекта.

Недропользователей обяжут обеспечивать сохранность извлеченных драгметаллов и содержащего их сырья до экспертизы запасов и утверждения проекта разработки. Направлять такие металлы на аффинаж по лицензии только на геологическое изучение запретят.

При совмещенной лицензии запрет на аффинаж будет действовать до постановки запасов драгоценных металлов на государственный баланс. Поправки должны пресечь выборочную добычу на наиболее богатых участках под видом бесплатной геологоразведки без уплаты сборов, предусмотренных для добычи полезных ископаемых.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.