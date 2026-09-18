Постановления о взыскании штрафов предложили направлять через Госуслуги

Судебные приставы смогут уведомлять должников через личный кабинет на Госуслугах. Сейчас такие постановления необходимо вручать лично.

Постановления о возбуждении исполнительного производства, взыскании штрафа за преступление и временном ограничении специального права предложили направлять через Госуслуги. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму 17 сентября 2026 года.

Документ также запрещает перечислять взысканные деньги на счет представителя по доверенности. Представитель сможет получить средства только со счета взыскателя, если такое полномочие прямо указано в доверенности. Поправка должна пресечь вывод присужденных средств за границу.

Взыскателям разрешат подавать исполнительный документ и заявление по месту совершения исполнительных действий. Об изменении реквизитов банковского или казначейского счета потребуется уведомить пристава в течение трех дней.

Исполнительные действия в выходные или с 22:00 до 6:00 можно будет проводить без отдельного разрешения, если время указано в документе, выданном на основании судебного акта.

Деньги, перечисленные в федеральный бюджет из-за отсутствия реквизитов взыскателя, можно будет вернуть по заявлению в течение трех лет.

Для взыскателей из Белоруссии по делам об алиментах и возмещении вреда жизни и здоровью разрешат указывать счета в белорусских банках или Минфине страны.

Если закон примут, он вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, кроме положений, для которых указан отдельный срок.