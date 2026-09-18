42% ретейлеров планируют снизить расходы на персонал с помощью ИИ

Компании рассчитывают автоматизировать рутинные операции и сократить потребность в найме. Наиболее заметные изменения могут затронуть контакт-центры, бухгалтерию, юридические и IT-подразделения.

Снизить расходы на персонал в ближайший год за счет искусственного интеллекта планируют 42% ретейлеров, показал сентябрьский опрос «Б1». В сегментах продуктов питания, товаров для дома, бытовой техники и электроники доля таких компаний достигла 50%. Аналитики опросили 77 участников рынка, включая 57 розничных сетей.

Экономить компании намерены прежде всего благодаря автоматизации отдельных операций. В «Магните» производительность сотрудников при выполнении рутинных задач выросла на 15%, а умные весы экономят кассирам до одного часа в день.

В Fix Price робот-рекрутер Vocamate AI отбирает около 50% кандидатов на линейные должности.

Снижение затрат не обязательно приведет к увольнениям. Компании смогут нанимать меньше сотрудников взамен ушедших и развивать бизнес без пропорционального расширения штата. Наибольший потенциал сокращения потребности в персонале эксперты видят в подразделениях, где работа связана с обработкой информации.

Доля ретейлеров, включивших IT-проекты развития бизнеса в тройку основных направлений инвестиций, за год выросла на 22 п. п., до 74%. По оценке S&P Global, в течение года после внедрения генеративного ИИ потребность в рабочей силе может снизиться в среднем на 7,5%.