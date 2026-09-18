Председатель федерации профсоюзов ответил, оплачивать ли время отпуска при отмене рейса
Задержка или отмена рейса считается уважительной причиной опоздания на работу, но работодатель не обязан его оплачивать.
Время вынужденного отсутствия из-за переноса или отмены рейса работодатель не оплачивает, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Это правило действует и в случае, если сотрудник не смог вовремя вернуться из отпуска.
Работнику следует сообщить руководителю о задержке и подтвердить ее причины документами от перевозчика. Они могут потребоваться при разногласиях с работодателем или трудовом споре.
«Работникам важно оперативно сообщать руководству о возникших сложностях и по возможности подтверждать их причины», — заявил председатель ФНПР Сергей Черногаев.
Работодателям рекомендовали учитывать транспортные обстоятельства, на которые сотрудники не могут повлиять. Это касается задержек, отмен и перебоев в работе любого транспорта при возвращении из командировок и отпусков, а также во время ежедневных поездок на работу.