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Отпускные
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Председатель федерации профсоюзов ответил, оплачивать ли время отпуска при отмене рейса

Задержка или отмена рейса считается уважительной причиной опоздания на работу, но работодатель не обязан его оплачивать.

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Время вынужденного отсутствия из-за переноса или отмены рейса работодатель не оплачивает, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Это правило действует и в случае, если сотрудник не смог вовремя вернуться из отпуска.

Работнику следует сообщить руководителю о задержке и подтвердить ее причины документами от перевозчика. Они могут потребоваться при разногласиях с работодателем или трудовом споре.

«Работникам важно оперативно сообщать руководству о возникших сложностях и по возможности подтверждать их причины», — заявил председатель ФНПР Сергей Черногаев.

Работодателям рекомендовали учитывать транспортные обстоятельства, на которые сотрудники не могут повлиять. Это касается задержек, отмен и перебоев в работе любого транспорта при возвращении из командировок и отпусков, а также во время ежедневных поездок на работу.

Автор
Павел Новопруцкий
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