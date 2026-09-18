РСПП назвал главную проблему от новых санкций США

Новые ограничения затронут страны, которые остаются крупными покупателями российских нефти и газа. Российскому бизнесу придется перестраивать расчеты, логистику и отношения с контрагентами.

Давление на торговых партнеров России может стать главным последствием нового санкционного законопроекта США, сообщил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. Речь идет прежде всего о Китае, Индии и европейских странах, которые продолжают покупать российские энергоресурсы.

«Вторичные пошлины до 100% — это удар не по нам напрямую, а по тем, кто с нами работает: по китайцам, индийцам, да и по европейцам, которые еще покупают нашу нефть и газ», — отметил Мурычев.

По его словам, зарубежные партнеры будут искать способы снизить связанные с сотрудничеством риски.

Российским компаниям потребуется адаптировать логистику и механизмы расчетов, а также пересматривать отношения с контрагентами. Вице-президент РСПП назвал этот процесс хлопотным, дорогим и долгим, но отметил, что у бизнеса уже есть опыт работы в условиях санкций.

Палата представителей США приняла законопроект 262 голосами против 159, а Сенат одобрил его 7 августа. Документ предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также пошлины до 100% для стран — основных покупателей нефти и газа из России.