Работу финансовых управляющих с банками переводят в онлайн

Финансовые управляющие смогут запрашивать документы, закрывать счета и устанавливать лимиты на распоряжение деньгами клиентов через мобильное приложение. Раньше обработка таких обращений могла занимать до семи дней.

Т-Банк запустил «Ассистента финуправляющего» для работы с делами о банкротстве физлиц. Сервис доступен финансовым управляющим — клиентам банка с подтвержденным статусом.

Через приложение можно получать сведения о счетах, вкладах, кредитах и инвестиционных продуктах, запрашивать закрытие счетов и перевод остатков, а также устанавливать лимиты на распоряжение деньгами. Там же можно отслеживать исполнение требований и получать ответы банка.

Раньше финансовым управляющим приходилось готовить и заверять бумажные запросы, отправлять их по почте или обращаться в офис. Обработка документов могла занимать до семи дней.

Теперь документы поступают в чат мобильного приложения и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) Т-Банка. История взаимодействия с банком сохраняется в переписке.

Сервис автоматически проверяет статус финансового управляющего в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и показывает дела, которые он ведет с участием клиентов Т-Банка.

Сейчас сервис доступен 3 тыс. финансовых управляющих. За первые две недели тестового запуска конверсия в подключение составила 15%.

«Финансовые управляющие ведут одновременно большое количество процедур банкротства и регулярно взаимодействуют с банками. Исторически этот процесс был забюрократизирован и зависел в том числе от скорости работы почты», — рассказал директор департамента цифровых отношений Т-Банка Святослав Агеев.

«Ассистент финуправляющего» работает в мобильном приложении Т-Банка для iOS и Android и в личном кабинете на сайте банка.