Что произошло 17 сентября 2026 года: топ-7 новостей дня для бухгалтеров, кадровиков и бизнеса

Работодатель заплатит за ошибку в сведениях для СФР, налоговикам разрешили допрашивать свидетелей до проверки, а продавцов маркетплейсов предложили защитить от задержек выплат. Собрали семь новостей дня для бухгалтеров, кадровиков и бизнеса: судебную практику, новые документы и законопроекты.

1. Не указали 0,13 ставки — придется вернуть СФР переплату пособия

Работодатель передал в Социальный фонд сведения для назначения пособия по беременности и родам, но не сообщил, что сотрудница работает всего один час в день — на 0,13 ставки.

Фонд рассчитал пособие исходя из полного МРОТ. Позже ошибка обнаружилась: СФР пересчитал выплату пропорционально рабочему времени, потребовал вернуть переплату и оштрафовал компанию за недостоверные сведения.

Организация пыталась оспорить решение, ссылаясь на правило расчета пособия из МРОТ, если заработок ниже минимального. Однако суд поддержал фонд.

Что учесть бухгалтеру: при передаче сведений для пособий важно правильно указывать продолжительность рабочего времени. Если сотрудник занят неполный день, ошибка в этом показателе может привести не только к переплате, но и к финансовым требованиям к работодателю.

2. Налоговая может допросить свидетелей ещё до начала проверки

Компания выплачивала деньги физическим лицам через взаимозависимых лиц. При этом с частью работников не были заключены ни трудовые договоры, ни договоры ГПХ.

На допросах выяснилось, что люди подчинялись внутреннему трудовому распорядку, работали по установленному графику и пользовались предоставленным инвентарем. На основании собранных доказательств налоговая сделала вывод о занижении базы по НДФЛ.

Компания попыталась исключить протоколы допросов из доказательств: свидетелей опрашивали ещё до начала налоговой проверки.

Суд отклонил этот довод. Налоговый кодекс не запрещает допрашивать свидетелей вне рамок налоговой проверки, если им могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля.

Для бизнеса это означает, что сведения о фактических трудовых отношениях могут стать доказательствами даже в том случае, если инспекция получила их до официального начала проверки.

3. За грубость с коллегой можно получить дисциплинарное взыскание

Работник повышал голос и использовал неуважительные выражения при общении с коллегой. Работодатель объявил ему замечание.

Сотрудник обратился в суд, но взыскание признали законным.

Решающими обстоятельствами стали положения должностной инструкции, предусматривающие ответственность за нарушение корпоративной этики, а также соблюдение работодателем процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности. Суд счел наказание соразмерным проступку.

Что важно кадровику: само по себе недовольство руководителя манерой общения еще не означает, что взыскание будет законным. В рассмотренном деле значение имели закрепленные требования к поведению, доказательства нарушения и правильно оформленная процедура.

Основание — определение Третьего КСОЮ от 03.08.2026 № 88-11963/2026.

4. Маркетплейсам предложили ограничить сроки выплат и запретить ценовое давление

Минэкономразвития подготовило поправки, направленные на защиту продавцов, владельцев ПВЗ и других партнеров цифровых платформ.

Предлагается закрепить в договорах предельный срок перечисления денег — не более 30 календарных дней с даты продажи товара, выполнения работы или оказания услуги. Правительство сможет установить иной срок.

Другие инициативы касаются возвратов качественных товаров и размера вознаграждения платформ. Отдельно предложена административная ответственность за манипуляции с ценами: например, если маркетплейс ухудшит положение товара в поисковой выдаче из-за отказа продавца снизить цену.

Общественное обсуждение проектов продлится до 30 сентября. Предполагаемая дата вступления изменений в силу — 1 марта 2027 года.

Пока это только проекты. Действующие договоры и сроки перечисления денег автоматически не меняются.

5. Росстат обновил четыре формы отчетности для торговли и услуг

Приказом от 31.07.2026 № 422 скорректированы формы № 1-услуги, № 1-конъюнктура, № 1-конъюнктура (опт) и № 1-ДА (услуги), а также указания по их заполнению.

Изменения затронули и состав показателей. Например, в форме № 1-конъюнктура потребуется оценивать долю импортной продукции в обороте розничной торговли непродовольственными товарами.

В форме № 1-ДА (услуги) появятся вопросы о влиянии цифровых технологий, включая искусственный интеллект, на деловую активность.

Когда применять обновленные бланки:

№ 1-услуги — начиная с отчета за 2026 год;

№ 1-конъюнктура, № 1-конъюнктура (опт) и № 1-ДА (услуги) — начиная с отчетов за I квартал 2027 года.

Приказ вступает в силу 1 января 2027 года. Компаниям, представляющим эти формы, стоит учитывать изменения при подготовке следующей отчетности.

6. МЧС вводит единый чек-лист для пожарных проверок

С 26 сентября 2026 года при федеральном пожарном надзоре начнут применять один общий проверочный лист вместо множества специальных перечней.

Новый документ содержит 27 укрупненных вопросов. Они охватывают прежние направления контроля, но теперь один вопрос может относиться сразу к целому разделу противопожарных требований.

В перечне также появились вопросы о соответствии продукции техническим регламентам ЕАЭС, требованиях к системам отопления и теплоснабжения и паспортах территории для отдельных хозяйствующих субъектов.

Важно: сокращение количества вопросов не означает сокращения всех требований пожарной безопасности. При плановых рейдовых осмотрах и выездных проверках инспекторы не ограничены исключительно содержанием чек-листа.

Основание — приказ МЧС от 14.07.2026 № 525.

7. Выходные предложили исключить из продолжительности оплачиваемого отпуска

Депутаты подготовили законопроект, который предполагает не включать субботы и воскресенья в продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых отпусков.

Сейчас отпуск по общему правилу предоставляется в календарных днях, а выходные учитываются в его продолжительности. Исключение предусмотрено для нерабочих праздничных дней.

Авторы инициативы предлагают изменить этот подход, чтобы выходные не расходовали положенные работнику дни отпуска.

Но правила пока не изменились. По состоянию на 17 сентября законопроект направили на заключение в Правительство. Новых правил расчета отпускных и определения продолжительности отпуска ещё нет.

Где читать такие новости каждый день?

В бухгалтерии новости появляются быстрее, чем заканчивается отчетный период. Поэтому мы ежедневно собираем важные изменения законодательства, судебные решения, разъяснения ведомств и новые инициативы в формате #однойстрокой.

Подписывайтесь, чтобы не пропускать то, что действительно влияет на работу:

🔴 Telegram — «Бухучет и налоги»

🔵 Сообщество «Клерк» во ВКонтакте

Каждый день — главное для бухгалтера и кадровика, коротко и по делу.