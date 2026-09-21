Правительство изменило правила представления статотчетности
В число респондентов включили самозанятых, частнопрактикующих нотариусов и адвокатов с собственными кабинетами.
Первичные статистические данные необходимо направлять в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью. Требование установлено постановлением Правительства РФ от 07.09.2026 № 1133, которое внесло изменения в правила представления статотчетности.
Перечень респондентов дополнили плательщиками НПД, частнопрактикующими нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, и другими лицами, занимающимися частной практикой. Сведения о респондентах Росстат будет включать в единый реестр.
От имени организации отчетность сможет представлять лично руководитель либо назначенные им уполномоченные должностные лица. Росстат сможет сообщать о необходимости сдать данные, их получении и выявленных ошибках через личные кабинеты государственных информационных систем, цифровую платформу и Госуслуги.
С 1 января 2028 года первичные статистические данные о деятельности субъектов малого предпринимательства будут собирать через цифровую платформу в соответствии с перечнями статистических показателей.
Новые правила действуют с 15 сентября 2026 года.
Т.е. физические лица, применяющие НПД, должны теперь сдавать отчеты в статистику?
а как сейчас, через сбис, 1с отчетность нельзя будет?
они б сначала для адвокатов-кабинетчиков нормальный ЛК налогоплательщика сделали.
чтоб каждый год не сношаться с бумажной формой декларации.
ибо ЛК ИП - только по ОГРНИП, которого у частнопрактикующего нема.
а статистика меня и так первые года два практики по телефону долбала. потом отвалились куда-то.