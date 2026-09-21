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Отчетность в Росстат
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Правительство изменило правила представления статотчетности

В число респондентов включили самозанятых, частнопрактикующих нотариусов и адвокатов с собственными кабинетами.

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Первичные статистические данные необходимо направлять в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью. Требование установлено постановлением Правительства РФ от 07.09.2026 № 1133, которое внесло изменения в правила представления статотчетности.

Перечень респондентов дополнили плательщиками НПД, частнопрактикующими нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, и другими лицами, занимающимися частной практикой. Сведения о респондентах Росстат будет включать в единый реестр.

От имени организации отчетность сможет представлять лично руководитель либо назначенные им уполномоченные должностные лица. Росстат сможет сообщать о необходимости сдать данные, их получении и выявленных ошибках через личные кабинеты государственных информационных систем, цифровую платформу и Госуслуги.

С 1 января 2028 года первичные статистические данные о деятельности субъектов малого предпринимательства будут собирать через цифровую платформу в соответствии с перечнями статистических показателей.

Новые правила действуют с 15 сентября 2026 года.

Автор
Точка Банк
ЭДО

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года

Электронный документооборот в грузоперевозках. Перечень документов, обязательных в электронном формате с 1 сентября 2026 года, требования к участникам перевозки, регистрация в реестре «ГосЛог» и порядок подключения к оператору ИС ЭПД.

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Комментарии
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  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    В число респондентов включили самозанятых

    Т.е. физические лица, применяющие НПД, должны теперь сдавать отчеты в статистику?

  • ОО
    Ольга Осина
    Главный бухгалтер
    Правительство изменило правила представления статотчетности

    С 1 января 2028 года первичные статистические данные о деятельности субъектов малого предпринимательства будут собирать через цифровую платформу

    а как сейчас, через сбис, 1с отчетность нельзя будет?

  • Valhallian
    адвокат

    они б сначала для адвокатов-кабинетчиков нормальный ЛК налогоплательщика сделали.
    чтоб каждый год не сношаться с бумажной формой декларации.
    ибо ЛК ИП - только по ОГРНИП, которого у частнопрактикующего нема.

    а статистика меня и так первые года два практики по телефону долбала. потом отвалились куда-то.

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