Правительство изменило правила представления статотчетности

В число респондентов включили самозанятых, частнопрактикующих нотариусов и адвокатов с собственными кабинетами.

Первичные статистические данные необходимо направлять в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью. Требование установлено постановлением Правительства РФ от 07.09.2026 № 1133, которое внесло изменения в правила представления статотчетности.

Перечень респондентов дополнили плательщиками НПД, частнопрактикующими нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, и другими лицами, занимающимися частной практикой. Сведения о респондентах Росстат будет включать в единый реестр.

От имени организации отчетность сможет представлять лично руководитель либо назначенные им уполномоченные должностные лица. Росстат сможет сообщать о необходимости сдать данные, их получении и выявленных ошибках через личные кабинеты государственных информационных систем, цифровую платформу и Госуслуги.

С 1 января 2028 года первичные статистические данные о деятельности субъектов малого предпринимательства будут собирать через цифровую платформу в соответствии с перечнями статистических показателей.

Новые правила действуют с 15 сентября 2026 года.