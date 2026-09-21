Эксперт: нарушение формы накладной после 1 сентября не означает автоматическую фиктивность перевозки

Региональная практика по ЭТрН отличается, но универсального рецепта против проверок ИФНС нет.

Практика применения ЭТрН в разных регионах может отличаться, универсального рецепта при спорах с налоговиками нет, рассказала «Клерку» эксперт по операционной эффективности и трансформации бизнес-процессов Марина Гончарова.

Да, с 1 сентября 2026 года транспортная накладная по общему правилу должна оформляться в электронном виде.

Но отсутствие правильно оформленной ЭТрН само по себе еще не доказывает, что перевозки не было. В п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда № 26 говорится, что отсутствие или неправильное оформление транспортной накладной само по себе не означает отсутствие договорных отношений по перевозке.

С налоговой точки зрения тоже стоит смотреть прежде всего на возможность подтвердить сам факт перевозки и понесенные расходы. Ст. 252 НК позволяет подтверждать расходы совокупностью документов. Поэтому эксперт советует не спорить вокруг одной бумажной накладной, а иметь документы, по которым видно, что груз действительно был перевезен, услуга оказана и оплачена.

Если компания без предусмотренного законом основания оформила бумажную накладную вместо электронной, то после 1 сентября это нарушение порядка оформления перевозочного документа. Но из этого совершенно не следует, что самой перевозки не было, подчеркнула Гончарова.

Можно неправильно оформить документ и при этом совершенно реально перевезти груз из точки А в точку Б. Именно об этом говорил начальник Управления электронного документооборота ФНС России Федор Новиков: нарушение требований к форме транспортной накладной само по себе не является основанием для непризнания расходов.

Вопрос для спора с налоговиками звучит так: можем ли мы доказать, что эта перевозка действительно состоялась? Если да, ошибка в форме документа и фиктивная перевозка – это все-таки разные истории, считает эксперт.