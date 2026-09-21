Минфин изменит правила пересчета отложенных налоговых активов и обязательств с 29 сентября 2026 года
Разница от пересчета при изменении ставки налога на прибыль будет относиться на чистую прибыль, совокупный финансовый результат или капитал.
С 29 сентября 2026 года изменится порядок учета отложенных налоговых активов и обязательств. Об этом сказано в приказе Минфина от 20.08.2026 № 121н. Документ вносит поправки в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Новые правила будут действовать при перерасчете отложенных налоговых активов и обязательств из-за изменения ставок налога на прибыль. Возникшую разницу нужно относить на чистую прибыль или убыток, совокупный финансовый результат без включения в чистую прибыль либо на капитал без включения в совокупный финансовый результат.
Способ отражения разницы зависит от того, как в бухучете учитываются операции, к которым относятся соответствующие отложенные налоговые активы или обязательства.
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