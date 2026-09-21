Бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры» прошли 64,5 тыс. человек

Число участников программы бесплатного переобучения за год выросло в 4,5 раза. Большинство выпускников уже нашли работу после завершения обучения.

С начала 2026 года бесплатное переобучение по национальному проекту «Кадры» прошли 64,5 тыс. человек. Годом ранее за аналогичный период обучение завершили немногим более 14 тыс. человек. Об этом рассказали «Клерку» в пресс-службе Минтруда.

Почти 50 тыс. выпускников уже трудоустроены. Таким образом, занятость после обучения достигла 77,5%, при этом работа по трудоустройству продолжается.

В течение 2026 года участникам программы были доступны более 5 тыс. образовательных программ по 213 направлениям, которые сформировали с учетом прогноза кадровой потребности. Отдельно для ветеранов СВО зарезервировали 27 направлений подготовки.

«Мы наблюдаем существенный рост числа граждан, которые воспользовались возможностью бесплатно освоить востребованные на рынке труда специальности. В этом году к началу сентября уже 64,5 тыс. человек завершили обучение и получили новые профессии — это в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Программа бесплатного переобучения действует в рамках нацпроекта «Кадры». Обучение организуют Томский государственный университет, РАНХиГС, Институт развития профессионального образования и ВНИИ труда. Подать заявку можно через кадровые центры «Работа России» или на цифровом портале программы.