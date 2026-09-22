Онлайнинспекция разъяснила нюансы увольнения в последний день отпуска

Нельзя уволить отпускника в выходной, даже если он сам написал это в заявлении.

От работника поступило заявление: уволить его в последний день отпуска 19.09.2026 (суббота).

Онлайнинспекцию спросили – когда будет правильнее оформить приказ на увольнение и произвести с ним окончательный расчет:

накануне в рабочий для отдела кадров день (18.09.26) - приказ тогда будет от 18.09, уволить 19.09;

или в понедельник, 21.09.26 – приказ от 21.09, но уволить 19 сентября.

«Полагаем, что днем увольнения в описанной вами ситуации будет ближайший после 19 сентября рабочий день», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 80 ТК, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

В соответствии с ч. 4 ст. 14 ТК, если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.