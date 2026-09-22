КПП Главный Бухгалтер черный мобилка
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Кадры
Читать 1 мин

Число вакансий с разъездной работой выросло на 62%

Спрос на сотрудников, чья работа связана с регулярными служебными поездками, за год вырос на 62%, а число таких вакансий увеличилось с 465,9 тыс. до 756,3 тыс.

5 просмотров3 открытия

С января по август 2026 года работодатели разместили 756,3 тыс. таких вакансий против 465,9 тыс. за тот же период 2025 года.

Спрос на сотрудников, работа которых предполагает регулярные служебные поездки, за год увеличился на 62%. Об этом сказано в исследовании hh.ru.

«С начала 2026 года количество вакансий с разъездным форматом работы выросло на 53%: с 76,9 тыс. в январе до 117,8 тыс. в августе», — сказано в сообщении.

Больше всего таких вакансий в 2026 году работодатели разместили в транспортной сфере — 348,4 тыс. В топ-5 также вошли домашний и обслуживающий персонал — 335,7 тыс., рабочие профессии — 258,9 тыс., административный персонал — 165,5 тыс. и продажи — 140,8 тыс.

Автор
Обзоры для бухгалтера

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Облачная бухгалтерия для ИП и ООО экономит бизнесу время. Сервис сам считает налоги, заполняет декларации и следит за сроками сдачи отчётов. Чтобы помочь предпринимателям быстро подобрать сервис под формат бизнеса, команда Эвотора сравнила функционал, цены и возможности интеграции  лучших бухгалтерий на рынке и составила свой рейтинг.

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года
5.5K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка