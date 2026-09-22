Число вакансий с разъездной работой выросло на 62%

Спрос на сотрудников, чья работа связана с регулярными служебными поездками, за год вырос на 62%, а число таких вакансий увеличилось с 465,9 тыс. до 756,3 тыс.

С января по август 2026 года работодатели разместили 756,3 тыс. таких вакансий против 465,9 тыс. за тот же период 2025 года.

Спрос на сотрудников, работа которых предполагает регулярные служебные поездки, за год увеличился на 62%. Об этом сказано в исследовании hh.ru.

«С начала 2026 года количество вакансий с разъездным форматом работы выросло на 53%: с 76,9 тыс. в январе до 117,8 тыс. в августе», — сказано в сообщении.

Больше всего таких вакансий в 2026 году работодатели разместили в транспортной сфере — 348,4 тыс. В топ-5 также вошли домашний и обслуживающий персонал — 335,7 тыс., рабочие профессии — 258,9 тыс., административный персонал — 165,5 тыс. и продажи — 140,8 тыс.