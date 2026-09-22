75% россиян хотят получать компенсацию за неиспользованный отпуск

Компенсацию за неиспользованный отпуск чаще всего хотят получать работники младше 35 лет и россияне с доходом 100-150 тыс. рублей — 81% поддерживают такую меру.

Ежегодную денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска хотели бы получать три из четырех экономически активных россиян, следует из исследования SuperJob. За год доля сторонников такой выплаты выросла на 9 процентных пунктов.

В 2025 году такую возможность поддерживали 66% экономически активных россиян. Чаще всего компенсацию хотят получать работники младше 35 лет.

«Сейчас законодательство предусматривает выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска преимущественно при увольнении», — сказано в исследовании.

Среди респондентов младше 35 лет выплату поддержали 82%. В старших возрастных группах за нее высказались 71-73% опрошенных.

Чаще всего компенсацию хотят получать россияне с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц — 81%. Среди зарабатывающих меньше этот показатель составил 75%, больше — 69%. Опрос проводился с 7 по 17 сентября 2026 года среди 1 600 респондентов.