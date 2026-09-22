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Компенсация за неиспользованный отпуск
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75% россиян хотят получать компенсацию за неиспользованный отпуск

Компенсацию за неиспользованный отпуск чаще всего хотят получать работники младше 35 лет и россияне с доходом 100-150 тыс. рублей — 81% поддерживают такую меру.

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Ежегодную денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска хотели бы получать три из четырех экономически активных россиян, следует из исследования SuperJob. За год доля сторонников такой выплаты выросла на 9 процентных пунктов.

В 2025 году такую возможность поддерживали 66% экономически активных россиян. Чаще всего компенсацию хотят получать работники младше 35 лет.

«Сейчас законодательство предусматривает выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска преимущественно при увольнении», — сказано в исследовании.

Среди респондентов младше 35 лет выплату поддержали 82%. В старших возрастных группах за нее высказались 71-73% опрошенных.

Чаще всего компенсацию хотят получать россияне с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц — 81%. Среди зарабатывающих меньше этот показатель составил 75%, больше — 69%. Опрос проводился с 7 по 17 сентября 2026 года среди 1 600 респондентов.

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