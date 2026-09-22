⚡️ Итоги дня: цены на птицу растут, вейпы запретят в Удмуртии, аренда снижается, WB Taxi запустили в Ереване, медведи все чаще выходят к людям

Рост цен на мясо птицы в России ускорился: в августе 2026 курица подорожала на 15,8% в годовом выражении, индейка — на 15,1%, что связано с увеличением издержек производителей.

В Удмуртии с 1 марта 2027 года перестанут продавать вейпы.

Аренда квартир в России впервые с 2020 года снизилась в годовом выражении.

Экспорт персиков из Грузии в Россию в августе достиг рекордных 8,3 тыс. тонн.

56% россиян выступают против легализации онлайн‑продажи алкоголя, тогда как 44% поддерживают инициативу, опасения связаны прежде всего с риском роста доступности спиртного для детей.

Клиенты WB Банка получили возможность бесплатно пользоваться банкоматами ВТБ — доступ к сети стал частью стратегического партнерства двух банков. Новые условия уже действуют для всех держателей карт WB Банка.

WB Taxi открыл ранний доступ в Ереване: сотрудники и партнеры Wildberries уже могут пользоваться сервисом, а остальные пользователи подают заявки в лист ожидания через приложение.

«М.Видео» возобновила прием заявок на открытие новых пунктов выдачи заказов и расширяет проект еще на 10 регионов.

Мэр Владивостока Константина Шестаков предложил повысить зарплаты себе и городским чиновникам, увеличив оклады главы и председателя думы с 56 706 до 75 000 рублей.

В Москве зафиксировали рекордные чаевые курьеру. Пеший курьер из ресторана дальневосточной кухни получил рекордные чаевые за заказ, который оказался настолько большим, что его пришлось переносить в два захода.

Минобрнауки предложило изменить правила приема в вузы с 2027 года.

Жители Бурятии сообщили за сутки о 34 случаях появления медведей рядом с людьми.

В Томской области из-за медведей ограничили массовые мероприятия в лесах.

В Якутске за неделю в 4 раза подскочила заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Среднее время просмотра на крупнейших видеоплощадках в России в первом полугодии 2026 года выросло на 6% — до 87,7 минуты в день. Без учета YouTube показатель, наоборот, снизился на 5%.

Информацию об использовании ИИ в создании фильма, по словам народного артиста Александра Олешко, стоит указывать прямо в титрах. Он считает, что зритель должен понимать, где именно применялись такие технологии.

Alibaba обучит модели с 5-10 трлн параметров для искусственного сверхинтеллекта.

«Яндекс» и VK обсуждают создание совместного предприятия с равным распределением долей, но состав активов будущей компании пока не определен.

В Москве на Краснопресненской трамвайной сети начали тестировать пятый беспилотный трамвай «Львенок-Москва». Новый вагон вышел на линию в рамках расширения программы испытаний беспилотного транспорта.