Налоговики напомнили о рисках неприменения касс в магазинах и при доставке
Нужно проверять совпадения по индикаторам риска и своевременно реагировать на предостережения налоговой, или будет штраф.
УФНС по Республике Калмыкия напомнило о контроле за применением ККТ в рамках государственной программы по обелению экономики, созданию равных и прозрачных условий для бизнеса, искоренению теневых схем.
Новые методы оперативного контроля обеспечивают прозрачность расчетов и легализацию рынка торговли и услуг за счет использования автоматизированной системы контроля. Она отслеживает в режиме реального времени проведенные расчеты с применением ККТ, фиксирует нарушения и факты неприменения ККТ, нарушения порядка регистрации ККТ, проблемы с фискальным накопителем. Все это становится основанием для проведения контрольных мероприятий.
В личных кабинетах Операторов фискальных данных тоже есть функция контроля за рисками нарушения законодательства о применении ККТ, добавили налоговики.
Неприменение ККТ и невыдача кассового чека в магазинах, кафе, ресторанах и точках общественного питания, при курьерской доставке на дом – это нарушение законодательства, которое предусматривают административную ответственность. За неприменение ККТ предусмотрена административная ответственность.
За неприменение ККТ предусмотрен штраф по ч. 2 ст. 14.5 КоАП. При повторном нарушении должностным лицам грозит дисквалификация на срок от одного года до двух лет, а ИП и организациям — приостановление деятельности на срок до 90 суток. Покупатели могут проверить чек по QR-коду и направить жалобу через мобильное приложение ФНС.
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