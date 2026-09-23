Как считать отпускные сотруднице сразу после декрета, если у нее год не было зарплаты: разъяснения Минтруда

Минтруд ответил, будут ли отпускные, если взяли отпуск сразу после декрета и зарплаты за год не было.

«Будут. Отправить в оплачиваемый отпуск без выплаты отпускных нельзя», — отметило ведомство.

Обычно отпускные считают из зарплаты за 12 календарных месяцев перед оплачиваемым отпуском. Но после отпуска по уходу за ребенком этого периода нет (если не вышли на работу раньше окончания декретного отпуска).

Если в расчетном периоде нет зарплаты, для среднего заработка действует специальный порядок:

расчетный период заменят на предшествующие 12 месяцев – возьмут год, который был перед обычным расчетным периодом;

если не было ни начислений, ни отработанных дней – берут зарплату за фактически отработанные дни в месяце начала отпуска по уходу за ребенком ;

если заработка нет вообще нигде – считают из установленного оклада или тарифной ставки.

При этом если работница на полной ставке и отработала норму рабочего времени, то средний месячный заработок не может быть меньше МРОТ.

Если во время отпуска по уходу за ребенком работали на неполном рабочем дне, то в этом периоде есть и начисления, и отработанные дни. Тогда отпускные посчитают в обычном порядке – пропорционально отработанному времени.